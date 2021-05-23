  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Faslı düşünürden çarpıcı ifadeler: İsrail boyun eğdi

Tartışmalara neden olan gelişme! Müslüman ülkeden İsrail ile normalleşme kararı

Karanlık Oda TV ile birbirinize çok yakıştınız! Milliyetçi geçinen Sadettin Tantan'dan akla ziyan sözler

Mazlumların boğazından geçen lokmaları sayıyor! Ümit Özdağ'dan tepki çeken sözler

İranlı cumhurbaşkanı adayından dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz

Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler hakkında çarpıcı iddia!

İsrail'le normalleşen BAE'den iki yüzlü tutum! Telefonda görüştüler

Sedat Peker üzerinden konuşmayan bir bu kalmıştı! Dolandırıcının kralı Cem Uzan da kafayı çıkarttı

Altın alacaklar dikkat! 'Bunu beklemeyin' diyerek uyardı

Bilim Kurulu üyesi müjdeyi verdi: İşte salgından kurtulacağımız tarih
Evde karantinada olması gereken şahıs çarşıda gezerken yakalandı
Fas'tan Filistin'e tıbbi destek kampanyası
Sebebi bilinmiyor: Ekili 30 dönümlük tarla kül oldu!
'Üşengeçlik'te fenomen oldu
Eğitim LGS ne zaman yapılacak? Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama!
Eğitim

LGS ne zaman yapılacak? Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinde okulların son durumu ve LGS ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 23:30:00 -
LGS ne zaman yapılacak? Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 TV’de Esra Elönü'ye konuk oldu.

Salgın sürecinde okulların son durumu ve LGS ile ilgili önemli açıklamalar yapan Bakan Selçuk şunları söyledi:

"Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık. 31 Ağustos'tan beri LGS ve Üniversiteye hazırlık kurslarıyla ilgili destekleme yetiştirme kursları, sınava giren her öğrencinin yüz yüze ders alabilme imkanına sahip olsun diye sürekli açık tutuldu.

Öğretmenlerimiz ve annelerimiz için zor bir dönem. Bunun farkındayız. Uzaktan eğitim çok zor ve yorucu.

Benim için önemli olan çocukların sosyal ve duygusal gelişimi. Akademik gelişimi her halükarda hallederiz.

Bizim ana görevlerimizden birisi de ailelere seçenekler sunmak. Milli Eğitim Bakanlığı kimseyi yalnız bırakmadı.

LGS sınavları 6 Haziran'da yapılacak. Sınav tarihinde de herhangi bir erteleme söz konusu değil.

Disiplini olan, ödevlerini düzenli yapan ve özellikle çok kitap okuyan çocuklar nerede olurlarsa olsunlar başarılı olurlar.

Türkiye'de yapılan araştırmalarda aynı zamanda spor ve sanat ile uğraşan çocuklar daha başarılı oluyor."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp kullananlar dikkat: Telefonunuza bu mesaj gelirse eğer...
Teknoloji

WhatsApp kullananlar dikkat: Telefonunuza bu mesaj gelirse eğer...

Son dönemde gizlilik sözleşmesi kararı ile gündeme gelen sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta büyük bir tehlike ortaya çıktı...
Atilla Peker tutuklandı mı? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker yakalandı
Gündem

Atilla Peker tutuklandı mı? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker yakalandı

Gözaltına alınan Atilla Peker tutuklandı mı? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşm..
Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor
Medya

Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor

'İslamcı' olduğunu ve 'davanın neferi' olduğunu öne süren Süleyman Özışık ve Hadi Özışık'ın internet sitesi, mide bulandıran görüntülerden g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay