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Eğitim LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS ne zaman?
Eğitim

LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS ne zaman?

LGS ne zaman? Hayalindeki liseye yerleşmek isteyenler LGS öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS'nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 2021 LGS ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 08:04:00 -
LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS ne zaman?

LGS tarihi 2021 | Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi hayallerini süsleyen liseye yerleşebilmek için gece gündüz ders çalışıyor. LGS’ye hazırlanana öğrenciler sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS bu sene ne zaman yapılacak?

LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS ne zaman?

Öğrenciler LGS’nin ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. 2021 yılında LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak.

Öğrenciler uzaktan eğitim sebebiyle hangi konuların LGS’ye dahil olduğunu da merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

YKS 2021 ne zaman? | YKS tarihi
YKS 2021 ne zaman? | YKS tarihi

Eğitim

YKS 2021 ne zaman? | YKS tarihi

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