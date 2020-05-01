LGS ne zaman, ertelenecek mi? Bakan’dan son dakika LGS açıklaması

LGS ne zaman? LGS ertelenecek mi? Corona virüsü tedbirleri nedeniyle birçok eğitimsel faaliyet ertelendi. Bazı sınavların tarihleri değişti. Peki, 2020 LGS ne zaman ne zaman? LGS ertelenecek mi? Hürriyet Gazetesi Eğitim Yazarı Nuran Çakmakçı'nın Instagram hesabında canlı yayın konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

Bizim konumuz LGS, YKS YÖK ile ilgili. Pazartesi akşamı bununla ilgili açıklama olacak. Bu mesele MEB'in kendi içinde karar verdiği bir süreç değil artık. Mesela 7 Haziran'ı MEB kendi belirledi. Fakat artık görüş alışverişi yapılarak karar verilmesi gereken bir şey. Bu durum olağanüstü bir durum. Bilim kurulu ne diyecek, diğer sektörlerdeki durum nedir, tüm bunları ele alarak verilmesi gereken bir karar. Pazartesi yapılacak toplantı sonrası çıkacak bir karar.

Bizim okullarımız açık. Öğretmenlerimiz hazır ama açmıyoruz. Çocuklarımızı riske atmak istemiyoruz. LGS'de bir riski göze almayız. Her çocuğumuz bize emanet. Hiçbirini riske atmak gibi bir sıkıntının içinde olmayacağınızı bilmek isteriz.



