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Eğitim LGS nasıl yapılacak? 2021 LGS sınavı kaç oturumda yapılacak?
Eğitim

LGS nasıl yapılacak? 2021 LGS sınavı kaç oturumda yapılacak?

6 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar LGS sınav tarihi, sınava giriş belgesi ve sınav yerleri gibi konuları araştırıyor. Peki, LGS nasıl yapılacak? 2021 LGS sınavı kaç oturumda yapılacak? İşte LGS'ye ilişkin merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2021-05-24 18:11:00 -
LGS nasıl yapılacak? 2021 LGS sınavı kaç oturumda yapılacak?

2021 Liseye Geçiş Sınavı için artık heyecan dorukta. Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınavın nasıl yapılacağı merakla araştırılıyor.

LGS nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavının, iki oturum halinde 6 Haziran'da 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde yapılacağını açıkladı. Bakanlık, öğrencilerin, sınava kendi okullarında gireceğini de belirtti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığındaki toplantıda, sınavın salgın koşullarında sağlıklı bir şekilde yapılması için alınan önlemler ve tüm illerde hazırlıklarda gelinen nokta ayrıntılı olarak ele alındı.

Sınav, iki oturum halinde 6 Haziran'da 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde yapılacak.

Öğrenciler geçen yıl olduğu gibi sınav başvuru işlemi yapmadan doğrudan sınava katılabilecek. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Öğrenciler, sınava kendi okullarında girecek.

Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici ve 81 il müdürü katıldı.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Haziran'da yapılacak sınavın sonuçları aynı ay içinde açıklanacak. MEB, 30 Haziran 2021'de LGS sonuçlarını internet sitesinden öğrencilerin erişimine açacak.

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