  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

LGS MEB tercih robotu yüzdelik dilim hesaplama ekranı

Lise taban puanları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen LGS lise taban puanlarını açıkladı. Peki, yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? İşte, MEB lise yüzdelik dilimleri hesaplama işlemi

Yeniakit Publisher
2020-07-18 08:45:00 -
LGS MEB tercih robotu yüzdelik dilim hesaplama ekranı

Lise taban puanları aracılığıyla 2020 yılının yüzdelik dilimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler ve ebeveynleri, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olana tercih döneminde, 10 adet tercihini buna göre yapacak. Tercih robotu üzerinden yüzdelik dilim hesaplamaları da yapabilecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği LGS lise taban puanları çerçevesinde tercihlerine yön verecek. İşte, MEB'in yayımladığı tercih robotu ekranı ve yüzdelik dilim hesaplama sayfası

LGS TERCİH ROBOTU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye genelinde yüzdelik dilimi en düşük ilk 10 lise

MEB YÜZDELİK DİLİMLER VE OKULLAR

BAKAN SELÇUK'TAN LGS SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS sonuçlarıyla alakalı bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz. Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı