LGS MEB tercih robotu yüzdelik dilim hesaplama ekranı

Lise taban puanları aracılığıyla 2020 yılının yüzdelik dilimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler ve ebeveynleri, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olana tercih döneminde, 10 adet tercihini buna göre yapacak. Tercih robotu üzerinden yüzdelik dilim hesaplamaları da yapabilecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği LGS lise taban puanları çerçevesinde tercihlerine yön verecek. İşte, MEB'in yayımladığı tercih robotu ekranı ve yüzdelik dilim hesaplama sayfası

LGS TERCİH ROBOTU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye genelinde yüzdelik dilimi en düşük ilk 10 lise

MEB YÜZDELİK DİLİMLER VE OKULLAR

BAKAN SELÇUK'TAN LGS SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS sonuçlarıyla alakalı bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz. Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz" dedi.