LGS maratonu tamamlandı

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Dün milyonlarca öğrenci Lise Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarı göstermek için ter döktü. LGS 2019 sınavının ilk oturumu 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 09.30’da yapılırken ikinci oturumu ise 11.30’da gerçekleşti. MEB’in 8. Sınıf öğrencilerine yönelik uyguladığı LGS’ye girmek için, sınav merkezlerine gelen öğrenciler, büyük bir titizlikle hazırlanmış soruları çözerken, aileleri de dışarda dua etti. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2019 sınavının birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika süre verildi. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluştu ve 80 dakika süre tanındı. Öğrencilerin sınavı güven ve huzur içinde tamamlaması için güvenlik güçleri sınavın yapılacağı merkezlerde ve güzergahlarda geniş önlemler aldı.

“LGS sorunsuz tamamlandı”

Öte yandan; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılan merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrencinin başvurduğunu belirterek, sınavın her iki oturumunda da herhangi bir sorun olmadan tamamlandığını söyledi.