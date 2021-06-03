Koronavirüs salgını gölgesinde bir sınav daha gerçekleşecek. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de LGS, korona önlemleriyle yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümünü evlerinde geçiren öğrenciler LGS’nin kolay olabileceğini düşünüyor. Bu sebeple internette sık sık ‘LGS kolay mı zor mu olur 2021” sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, LGS soruları zor mu olacak?

LGS kolay mı olacak 2021 | LGS zor mu olacak?

6 Haziran Pazar günü LGS birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. 8.sınıf öğrencileri pandemi sebebiyle sınavın kolay olmasını umuyor. Ancak eğitimciler böyle bir düşüncenin yanlış olacağını vurguluyor. Geçen yıl sınav salgın gölgesinde geçmiş ve öğrencilere zorluk seviyesi yüksek bir sınav hazırlanmıştı. Eğitimciler sınavın zorluk durumunun öğrencilerin çalışıp çalışmadığını gösterdiğini, çalışan öğrencilerin bu soruları gayet kolay yaptığını ifade ediyor. LGS 2021’in de çalışan ile çalışmayanın kolaylıkla ayırt edileceği türde bir sınav olması bekleniyor.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.