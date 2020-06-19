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Aktüel

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınav için hazırlıklar tamamlandı

Merkezi sınav öncesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 19:32:55 -
LGS kapsamında yapılacak merkezi sınav için hazırlıklar tamamlandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklar tamamlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre yarın gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Sınav salonlarına öğrenci ve görevliler için tıbbi maske konulurken bina ve salonların girişlerine el antiseptiği yerleştirildi.

Öğrencilerin sınav giriş belgeleri de oturacakları sıralara konuldu.

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