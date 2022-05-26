Hayalindeki liseye yerleşmek isteyen 8.sınıf öğrencileri LGS hazırlıklarını sürdürürken sınava kaç gün kaldığını, konu dağılımını, sınav sürüşeni araştırmaya başladı. Peki, LGS 2022 kaç soru?

LGS kaç dakika kaç soru 2022 | LGS'ye kaç gün kaldı LGS saat kaçta başlayacak?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 5 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şensoy, "Birinci oturum olan saat 09.30'daki sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Salgın sürecinde iki oturum arasında çocukların çok fazla bir araya gelmemesi için rehber öğretmenleri görevlendirmiştik ama bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler” dedi.