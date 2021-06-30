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Eğitim LGS İstanbul lise taban puanları 2021
Eğitim

LGS İstanbul lise taban puanları 2021

LGS 2021 sonuçları açıklandı. LGS sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler istedikleri liselerin taban puanı ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi adaylar İstanbul lise taban puanları 2021, İstanbul Anadolu, İmam Hatip, İstanbul Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri aramalarını yapıyor. İşte LGS İstanbul lise taban puanları 2021 hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-30 12:00:00 -
LGS İstanbul lise taban puanları 2021

2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih dönemi için araştırmalar yapmaya başladı. Peki, İstanbul'da bulunan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

LGS İstanbul lise taban puanları 2021

LGS 2021 tüm taban puanları ve yüzdelik dilimleri için tıklayın

Yüzdelik dilim nedir?

Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

LGS tercihleri ne zaman başlıyor?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

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