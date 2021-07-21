LGS iptal olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav yapıldı.

1 milyon 243 bin 801 öğrenci girdiği sınavla ilgili müfredat dışı soruların sorulduğu, sınavın zorluk derecesinin yüksek olduğu ve bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında daha önce yer aldığı iddiaları ortaya atıldı. Öğrencilerin aklını bulandırmak için ortaya atılan iddia Meclis gündemine taşındı.

"İddialar asılsız"

Soru önergelerine cevap veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır" dedi, sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.