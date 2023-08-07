LGS ikinci nakil sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.
Merkezi sınav sonrası liselere kayıt için ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde alındı.
İkinci nakil tercih başvurularının sonuçları bugün açıklanacak.
Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.
Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihlerinde alınacak.
18 Ağustos'ta yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
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Kaynak: TRT Haber