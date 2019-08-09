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LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek

09 Ağustos 2019 Cuma 14:05
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

MEB, takvime göre yarın açıklanması beklenen LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını bayram öncesi sürprizi yaparak bugün açıkladı. Sonuçlara, Bakanlığın "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklanması ile merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı.

Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:05
  1. Liselere Geçiş Sistemi (LGS)
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  3. yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları

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