  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Valilik duyurdu! 10 çuvalın içinde bulundu
Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu
Komşular arasında çıkan kavga büyüdü! Keserle 3 dişini kırdı
Yaşam LGS günü 6 Haziran'da kırtasiyeler açık olacak mı?
Yaşam

LGS günü 6 Haziran'da kırtasiyeler açık olacak mı?

LGS sınavı için neredeyse saatler sayılmaya başlandı. LGS sınavı öncesi adaylar ihtiyaçlarını görebilmek için kırtasiyelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler açık olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 17:05:00 -
LGS günü 6 Haziran'da kırtasiyeler açık olacak mı?

LGS'ye girecek öğrenciler LGS’de silgi-kalem verip vermediğini sorgularken, Pazar günü kırtasiyelerin açık olup olmadığını da sorguluyor. Peki, yarın kırtasiyeler açık olacak mı? İşte detaylar…

LGS günü 6 Haziran'da kırtasiyeler açık olacak mı?

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

LGS sınavının 1. ve 2. oturumlarının yapılacağı saat diliminde kırtasiyeler açık olacak. Kırtasiye esnafı da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay