LGS günü 6 Haziran'da kırtasiyeler açık olacak mı?
LGS sınavı için neredeyse saatler sayılmaya başlandı. LGS sınavı öncesi adaylar ihtiyaçlarını görebilmek için kırtasiyelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler açık olacak mı?
LGS'ye girecek öğrenciler LGS’de silgi-kalem verip vermediğini sorgularken, Pazar günü kırtasiyelerin açık olup olmadığını da sorguluyor. Peki, yarın kırtasiyeler açık olacak mı? İşte detaylar…
LGS günü 6 Haziran'da kırtasiyeler açık olacak mı?
6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.
LGS sınavının 1. ve 2. oturumlarının yapılacağı saat diliminde kırtasiyeler açık olacak. Kırtasiye esnafı da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.
Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.