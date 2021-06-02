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Eğitim LGS giriş belgesi nereden alınacak? LGS giriş yerleri belli oldu mu?
Eğitim

LGS giriş belgesi nereden alınacak? LGS giriş yerleri belli oldu mu?

LGS giriş belgesi indir | 8.sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 6 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Öğrenciler ve veliler sınav öncesinde giriş belgelerinin nereden nasıl alınacağını araştırmaya başladı. LGS sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? LGS giriş belgesi indir

Yeniakit Publisher
2021-06-02 09:37:00 - 2021-06-02 09:38:01
LGS giriş belgesi nereden alınacak? LGS giriş yerleri belli oldu mu?

8.sınıf öğrencilerini LGS heyecanı sardı. Milyonlarca öğrenci 6 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek. Sınav öncesinde öğrenciler, sınav yerlerini nereden nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, sınav giriş yeri belgesi nereden indirilir?

LGS giriş belgesi nereden alınacak? LGS giriş yerleri belli oldu mu?

LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs Perşembe günü E-Okul üzerinden açıklandı. Sınav giriş belgelerinden öğrencinin sınav giriş yeri, salonu ve sıra numarası yer alacak. Okul müdürlükleri elektronik ortamdan alacakları belgeleri mühürleyip onayladıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sıraya bırakacak.

Öğrenciler ise E-Okul'a TC kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapıp sınav yerini öğrenebiliyor.

LGS SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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