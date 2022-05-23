LGS giriş belgesi e okuldan nasıl alınır?
LGS için geri sayım başladı. Hem veliler hem de öğrenciler sınav giriş belgelerinin nereden nasıl alınacağını araştırmaya başladı. LGS sınav giriş belgesi nereden indirilir? e-Devlet LGS sınav giriş belgesi indir?
8.sınıf öğrencileri haziran ayında LGS’ye girecek. LGS öncesinde sınav giriş belgelerinin nereden nasıl alınacağı merak ediliyor.
LGS giriş belgesi e okuldan nasıl alınır?
LGS 2022, 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri 27 Mayıs Cuma günü erişime açılacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. e-Okul Veli Bilgilendirme bölümüne tıklayın. Öğrencinin TC imlik numarası, okul numarası gibi bilgileri girmeniz gerekiyor. Bu aşamada öğrenciye ilişkin bazı kimlik bilgileri isteniyor. Sonrasında sistem açılıyor. Arzu eden veliler sisteme doğrudan e-Devlet üzerinden bağlanabiliyor.
Açılan sayfanın hemen sol kısmında LGS menüsü bulunuyor. Buradan sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz. Bu belgeyle öğrencinin sınava gireceği okul, bina, sıra gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.