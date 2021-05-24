  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

Tarihler arasındaki fark dikkat çekti! İstinafın Mehmet Ağar kararı Sedat Peker öncesine ait

Ali Karahasanoğlu üstüne basa basa uyarmıştı! 'Hayvan hakları yasası' çıkmadan 'Kurban ne olacak?' tartışmaları başladı

Fransız Le Monde gazetesinden İsrail'e tepki: 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen kaldırılmadan...

Yakında Pakistan'a ihraç edilecek... Bakan Hulusi Akar'dan kritik ziyaret

Faslı düşünürden çarpıcı ifadeler: İsrail boyun eğdi

Tartışmalara neden olan gelişme! Müslüman ülkeden İsrail ile normalleşme kararı

Karanlık Oda TV ile birbirinize çok yakıştınız! Milliyetçi geçinen Sadettin Tantan'dan akla ziyan sözler

Mazlumların boğazından geçen lokmaları sayıyor! Ümit Özdağ'dan tepki çeken sözler

İranlı cumhurbaşkanı adayından dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz
Direniş İsrail'in psikolojisini bozdu!
Fransa Dışişleri Bakanı, İsrail'i Arap nüfusuna karşı "apartheid" konusunda uyardı
Kongo'da yanardağ patlaması nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti
NATO ve AB'den Belarus'a 'uçak' tepkisi
Eğitim LGS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS açıklaması
Eğitim

LGS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS açıklaması

LGS ne zamana ertelenecek? LGS’ye hazırlanan milyonlarca 8.sınıf öğrencisi, salgın sebebiyle sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında konu hakkında konuştu. Peki, LGS ertelenir mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 01:11:00 -
LGS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS açıklaması

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı kimi zaman uzaktan kimi zamansa yüz yüze eğitimle devam ediyor. Tam kapanmanın ardından okul öncesi, 8. ve 12.sınıflar okullarına döndü. 1 Haziran’dan sonra ise diğer sınıflarda yüz yüze eğitime başlanması bekleniyor. 8.sınıf öğrencilerinin ise gözü kulağı LGS’de. Peki, LGS ertelenecek mi?

LGS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS açıklaması

Milyonların merak ettiği soruya Bakan Selçuk’tan açıklama geldi. 24 TV'de canlı yayına katılan Ziya Selçuk, “LGS sınavları 6 Haziran'da yapılacak. Sınav tarihinde de herhangi bir erteleme söz konusu değil” dedi.

Üniversite öğrencilerinin aşı sırası ne zaman açılacak?
Üniversite öğrencilerinin aşı sırası ne zaman açılacak?

Eğitim

Üniversite öğrencilerinin aşı sırası ne zaman açılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor
Medya

Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor

'İslamcı' olduğunu ve 'davanın neferi' olduğunu öne süren Süleyman Özışık ve Hadi Özışık'ın internet sitesi, mide bulandıran görüntülerden g..
Savcılık harekete geçti... Vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma
Gündem

Savcılık harekete geçti... Vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma

Rize ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru soran vatandaşları darp eden İYİ Partililer hakkında soruşturma başlatı..
İran destekli örgütten Türkiye'ye skandal tehdit: Karşılık vermeye hazırız!
Dünya

İran destekli örgütten Türkiye'ye skandal tehdit: Karşılık vermeye hazırız!

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyinde başarıyla yürüttüğü operasyonların İran destekli çapulcu sürüsünü rahatsız etti. Haş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay