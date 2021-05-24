Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı kimi zaman uzaktan kimi zamansa yüz yüze eğitimle devam ediyor. Tam kapanmanın ardından okul öncesi, 8. ve 12.sınıflar okullarına döndü. 1 Haziran’dan sonra ise diğer sınıflarda yüz yüze eğitime başlanması bekleniyor. 8.sınıf öğrencilerinin ise gözü kulağı LGS’de. Peki, LGS ertelenecek mi?

LGS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS açıklaması

Milyonların merak ettiği soruya Bakan Selçuk’tan açıklama geldi. 24 TV'de canlı yayına katılan Ziya Selçuk, “LGS sınavları 6 Haziran'da yapılacak. Sınav tarihinde de herhangi bir erteleme söz konusu değil” dedi.