Koronavirüs salgını eğitimi de etkiledi. Uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar uzatıldı. 8. Sınıf öğrencileri LGS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk değerlendirmelerde bulundu. İşte, detaylar.

LGS ertelendi mi? | LGS ne zaman olacak?

Bakan Selçuk, “Pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısının ardından LGS’nin yapılacağı tarihle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapılacak. Biz, sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun tavsiyeleriyle similasyon üzerinde çalışıyoruz. Bu similasyonda öğrencilerin oturma planları üzerine çalışmalar sürdürüyoruz” dedi.