LGS ertelendi mi? | LGS ne zaman olacak?
LGS nasıl yapılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim 31 Mayıs’a kadar uzaktan eğitim sistemiyle sürdürülecek. 8. Sınıf öğrencileri LGS’nin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Milyonlarca kişi “Bu sene LGS olacak mı?” , “LGS iptal edildi mi?” , “LGS ne zaman?” , “LGS ne zaman 2020” , “LGS online mı olacak?” , “LGS sırasında hangi tedbirler alınacak?” , “LGS son durum” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “LGS ne zaman olacak?” sorusunun cevabı.
Koronavirüs salgını eğitimi de etkiledi. Uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar uzatıldı. 8. Sınıf öğrencileri LGS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk değerlendirmelerde bulundu. İşte, detaylar.
LGS ertelendi mi? | LGS ne zaman olacak?
Bakan Selçuk, “Pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısının ardından LGS’nin yapılacağı tarihle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapılacak. Biz, sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun tavsiyeleriyle similasyon üzerinde çalışıyoruz. Bu similasyonda öğrencilerin oturma planları üzerine çalışmalar sürdürüyoruz” dedi.