LGS boş kontenjanlar MEB 2019 e okul ikinci yerleştirme başvurusu

LGS tercih yerleştirme sonuçlarının ardından liselerin boş kontenjanları MEB tarafından son dakika olarak açıklandı. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) lise tercih sonuçları sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan bilgiye göre Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında tercih sonuçlarına ilişkin olarak liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı. Öğrenciler ilk yerleştirmede herhangi bir okula kayıt olmaması veya istedikleri okulun tercihlerinde çıkmaması durumunda 2. tercih hakkından yararlanabilecek.

2019 merkezi sınav puanı ile öğreni alan ortaöğretim kurumları tercih rehberi

Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi

LGS boş kontenjanları için tıklayınız

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yayımladığı takvime göre nakil işlemleri şu şekilde düzenlenecektir;

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı