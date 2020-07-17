LGS birincileri belli oldu mu? LGS 2020 Türkiye Şampiyonları hangi ilden?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS birincileri belli oldu mu?

LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınava Kırklareli'den katılan ve tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Ali Fuad Erkan, kentin gururu oldu. LGS'de tam puan alan Ali Fuad Erkan, mühendis olmak istiyor.

İzmir Bilnet Okulları Bornova Kampüsünde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Enes Akbaş da, tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bütün soruları doğru cevaplayan Akbaş, "Çok mutluyum. Okulumuz bize online eğitimde sürekli destekledi. Bizi hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık çaba gösterdim ve sonucunda başarıyı elde ettim" dedi.

LGS birincilerinden bir diğeri ise Bursa'dan çıktı. Orhangazi Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi olan ve bu yılki sınava kendi okulunda giren Konuralp Yüce tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Bilfen Okullarından 8 öğrenci tüm soruları yaparak 500 tam puan aldı.

Kayserili 6 öğrenci, Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'da (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye Birincileri arasına girmeyi başardı.

Bu yıl Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 1 milyon 472 bin 88 öğrenci ter döktü. LGS'de sorulan bütün sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 181 oldu. Kayseri'de ise 3'ü Kocasinan ilçesinde olmak üzere 6 öğrenci, 90 soruya doğru cevap vererek Türkiye şampiyonu oldu.