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Eğitim LGS başvurusu başladı mı 2021 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?
Eğitim

LGS başvurusu başladı mı 2021 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

Son dakika haberine göre, 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin merak ettiği LGS başvuru tarihi MEB tarafından açıklandı. Peki 6 Haziran 2021’de yapılacak olan LGS sınavı başvurusu ne zaman? 2021 LGS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte MEB 2021 LGS başvuru tarihi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:12:00 - 2021-04-05 10:17:00
LGS başvurusu başladı mı 2021 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kılavuzunu yayımladı. LGS kapsamında 6 Haziran 2021’de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, Bakanlığın 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı.

Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

LGS başvurusu nasıl yapılacak?

LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurtiçinde eğitim alan tüm 8’inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

lgs başvuru

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