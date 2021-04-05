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Eğitim LGS başvuruları nasıl yapılacak? LGS başvuruları okulda mı yapılacak?
Eğitim

LGS başvuruları nasıl yapılacak? LGS başvuruları okulda mı yapılacak?

6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS'nin başvuru işlemleri 5-14 Nisan tarihlerinde alınacak. Vatandaşlar sınav başvurularının nasıl nereden yapılacağını merak ediyor. LGS başvuruları otomatik mi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:30:00 -
LGS başvuruları nasıl yapılacak? LGS başvuruları okulda mı yapılacak?

Milyonlarca 8.sınıf öğrencisinin merakla beklediği 2021 LGS kılavuzu yayımlandı. Öğrenciler başvuruların ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS başvuruları otomatik mi yapılacak?

LGS başvuruları nasıl yapılacak? LGS başvuruları okulda mı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS kılavuzunu yayımladı. Pek çok öğrenci sınav başvurularının ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılacak. Öğrencilerin ve velilerin başvuru yapmasına gerek yok. Konu hakkında kılavuzda yer alan ifadeler şöyle:

2020-2021 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.

Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 14 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.  Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildireceklerdir. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 14 Nisan 2021 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurusu, örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8’inci sınıfında devam ediyor olmak şartıyla, Bakanlık tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır. Başvuru işlemleri ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemler Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uygulanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili EK-2 formlarını düzenleyerek 15 Nisan 2021 tarihine kadar ÖDSGM’ye bildirecektir.

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