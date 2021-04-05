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Eğitim LGS başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman?
Eğitim

LGS başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman?

LGS başvuruları başladı mı? Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ne zaman yapılacağı, başvuruların ne zaman alınacağı merak ediliyor. Peki, LGS ne zaman? LGS başvuruları ne zaman başlar?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:21:00 -
LGS başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman?

Milyonlarca 8.sınıf öğrencisinin beklediği haber geldi. 2021 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzu yayımlandı. Peki, LGS başvuruları ne zaman?

LGS başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman?

LGS 6 Haziran 2021'de yapılacak. Sınav başvuruları 5-14 Nisan tarafından gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

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