LGS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? MEB 2022 LGS tercihleri nasıl yapılacak?

5 Haziran’da milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirlen LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu. Bakanlık, Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

LGS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak?

e-Okul üzerinden gerçekleşecek lise tercih tarihi için kılavuzda yer alan taban puanlar ve yüzdelik dilimler göz önünde bulundurulacak. LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. Öte yandan 2021'in takvimi göz önüne alındığında bu yıl LGS tercihlerinin 4 yada 5 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

LGS tercihleri nasıl yapılacak?

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

LGS tercihleri nasıl yapılacak?

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.