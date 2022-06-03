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Eğitim LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanır? LGS 2022 yerel yerleştirme okul tercihleri ne zaman?
Eğitim

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanır? LGS 2022 yerel yerleştirme okul tercihleri ne zaman?

LGS 2022’ye geri sayım başladı. Sınava girecek olan öğrencilerin sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. LGS’ye girmeyip okul puanına göre yerel yerleştirmeyle bir liseye kayıt olmak isteyenler ise tercih işlemlerinin ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanır? Lise tercih işlemleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-06-03 09:57:00 -
LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanır? LGS 2022 yerel yerleştirme okul tercihleri ne zaman?

2022 LGS 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Milyonlarca 8.sınıf öğrencisinin LGS başvurusu otomatik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Pandemi şartları sebebiyle son iki yıldır öğrenciler kendi okullarında sınava giriyordu. Bu yıl da öğrenciler kendi okullarında LGS’ye girecekler. Öğrenciler e-okul sisteminden sınava girecekleri sınıf ve sıra numarasını öğrenebilecek. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanır? LGS 2022 yerel yerleştirme okul tercihleri ne zaman?

2022 LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tercih takvimini açıklayacaktır. Hem LGS sonucuyla hem de yerel yerleştirmeye göre tercihlerin temmuz ayında yapılması bekleniyor. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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Eğitim

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