2022 LGS 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Milyonlarca 8.sınıf öğrencisinin LGS başvurusu otomatik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Pandemi şartları sebebiyle son iki yıldır öğrenciler kendi okullarında sınava giriyordu. Bu yıl da öğrenciler kendi okullarında LGS’ye girecekler. Öğrenciler e-okul sisteminden sınava girecekleri sınıf ve sıra numarasını öğrenebilecek. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanır? LGS 2022 yerel yerleştirme okul tercihleri ne zaman?

2022 LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tercih takvimini açıklayacaktır. Hem LGS sonucuyla hem de yerel yerleştirmeye göre tercihlerin temmuz ayında yapılması bekleniyor. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.