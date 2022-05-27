LGS 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Öğrenciler ise sınav öncesinde akıllarına takılan hususları araştırmaya başladı. Peki, LGS’de kalem silgi veriliyor mu?

LGS 2022 kalem silgi getirilecek mi? LGS 2022 sınava girişte hangi belgeler gerekli?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 2022 LGS öncesinde açıklamalarda bulundu. LGS'ye gelirken öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gereken belgeye ilişkin Şensoy, "Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri, (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacaklar. Velilerimizin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları, çocuklarımızın sınav günü stres yaşamamaları için çok önemli" diye konuştu.

Şensoy, öğrencilerin yanlarında kalem ve silgilerini getireceklerini, bunları unutan öğrenciler için de idarecilerin tedbirli davranacağını söyledi.