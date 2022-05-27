  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim LGS 2022 kalem silgi getirilecek mi? LGS 2022 sınava girişte hangi belgeler gerekli?
Eğitim

LGS 2022 kalem silgi getirilecek mi? LGS 2022 sınava girişte hangi belgeler gerekli?

LGS’de kalem silgi dağıtılıyor mu? LGS 2022 için geri sayım başladı. Öğrenciler sınava girerken yanlarında kalem, silgi getirmeleri gerekip gerekmediğini araştırıyor. Peki, LGS’de MEB kalem silgi veriyor mu? LGS 2022 sınava girerken hangi belgeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-05-27 00:01:00 -
LGS 2022 kalem silgi getirilecek mi? LGS 2022 sınava girişte hangi belgeler gerekli?

LGS 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Öğrenciler ise sınav öncesinde akıllarına takılan hususları araştırmaya başladı. Peki, LGS’de kalem silgi veriliyor mu?

LGS 2022 kalem silgi getirilecek mi? LGS 2022 sınava girişte hangi belgeler gerekli?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 2022 LGS öncesinde açıklamalarda bulundu. LGS'ye gelirken öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gereken belgeye ilişkin Şensoy, "Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri, (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacaklar. Velilerimizin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları, çocuklarımızın sınav günü stres yaşamamaları için çok önemli" diye konuştu.

Şensoy, öğrencilerin yanlarında kalem ve silgilerini getireceklerini, bunları unutan öğrenciler için de idarecilerin tedbirli davranacağını söyledi.

LGS kaç dakika kaç soru 2022 | LGS'ye kaç gün kaldı LGS saat kaçta başlayacak?
LGS kaç dakika kaç soru 2022 | LGS'ye kaç gün kaldı LGS saat kaçta başlayacak?

Eğitim

LGS kaç dakika kaç soru 2022 | LGS'ye kaç gün kaldı LGS saat kaçta başlayacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay