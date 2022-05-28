LGS 2022 giriş belgesi çıktısı nasıl alınır? 2022 MEB LGS sınav yeri sorgulama ekranı!

MEB 2022 LGS sınavı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

LGS 2022 giriş belgesi çıktısı nasıl alınır?

LGS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlandı. Öğrenciler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden alabilecek. E okul LGS sınav giriş belgesi sorgulamak için tıklayın

LGS sınav saati kaç?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.