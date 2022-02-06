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Eğitim LGS 2022 değişiklik var mı? 2022 LGS ne zaman?
Eğitim

LGS 2022 değişiklik var mı? 2022 LGS ne zaman?

LGS ne zaman yapılacak konular değişti mi? Lise sınavlarına hazırlananlar LGS’nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS konuları değişti mi?

Yeniakit Publisher
2022-02-06 19:03:00 -
LGS 2022 değişiklik var mı? 2022 LGS ne zaman?

8.sınıf öğrencileri LGS’de bir değişikliğin olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, LGS ertelenecek mi?

LGS 2022 değişiklik var mı? 2022 LGS ne zaman?

Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 2022 yılında gerçekleşecek olan LGS’ye hazırlanıyor. Sınavlara hazırlananlar ise konularla ve tarihle ilgili bir değişikliğin söz konusu olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamalarda bulundu. NTV’ye konuşan Özer, “LGS'de bir değişiklik olmayacak. Tarih de belli. Herhangi bir sürpriz olmayacak. Öğrencilerimizin içi rahat olsun” dedi.

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Eğitim

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