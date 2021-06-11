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Eğitim LGS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? E-okul 2021 LGS tercih robotu…
Eğitim

LGS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? E-okul 2021 LGS tercih robotu…

2021 LGS yani Liselere Geçiş Sınavı’nın bitmesinden sonra sınavı giren milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle beklerken, bir yandan da LGS lise tercih başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki LGS 2021 tercihlerini ne zaman yapabilecek? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 10:26:00 -
LGS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? E-okul 2021 LGS tercih robotu…

LGS sonuçları, 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu haberleri: 6 Haziran'da yapılan sınavın ardından öğrenciler ve veliler sınav sonuçları konusunda yapılacak açıklamaları takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak.

2021 LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu da yine LGS sonuçlarını beleyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih maratonu da başlamış olacak. Zira Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu "meb.gov.tr" adresinden açıklayacak. MEB tarafından açıklanacak olan 2021 LGS tercih kılavuzunda LGS tercihlerin ne zaman başlayacağı, 2021 LGS tercih başvuruların ne zaman sona ereceği ve 2021 lise puanları, lise yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanlarına ilişkin bilgiler alacak.

Geçtiğimiz yıl LGS tercih işlemleri, MEB’in internet sitesi http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılmıştı. 10 Ağustos’ta ise sonuçların açıklanmasının ardından boş kontenjanlar ilan edilmişti. Aynı gün ise yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları başlayacak.

2021 LGS tercih robotu

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor. LGS 2020 tercih robotu için tıklayınız.

Lise yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

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