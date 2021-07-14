LGS 2021 tercihleri ne zaman sona erecek? 2021 LGS tercihleri uzatılacak mı? LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 5 Temmuzda başlayan tercih başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri MEB tarafından açıklanan 2201 LGS tercih takvimi içinde yapılacak.

LGS tercihleri nasıl yapılacak?

MEB 2021 LGS tercihleri nasıl yapılır? 2021 LGS tercihleri ne zaman sonra eriyor? Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. 2021 LGS tercihleri e okul için tıklayın

2021 LGS tercihleri uzatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugünden itibaren 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “5 Temmuz’da başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız." dedi.

2021 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS tercih takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler. Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.