LGS 2021 soruları nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için son dakika açıklamasında bulundu. Hazırlık sürecini rahat geçirmeleri için örnek sorularla desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk gençlere başarılar diledi. LGS örnek sorularının uzun olması gündeme gelmişti. Bakan Selçuk'a canlı yayında LGS sorularının uzun mu olacağı soruldu. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması...
6 Haziran'da yapılacak LGS sınavları ile ilgili detaylar merak ediliyor. LGS örnek sorularının yayınlanması ile soruların uzun olması gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS sınav sorularının neden uzun olduğa yönelik açıklamada bulundu:
Bakan Ziya Selçuk, LGS Mart ayı örnek sorularının erişime açıldığını bildirirken "LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizin çalışmalarını kolaylaştırıp daha rahat bir hazırlık süreci geçirmeleri için onları örnek sorularla desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.