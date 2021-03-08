LGS 2021 soruları nasıl olacak?

6 Haziran'da yapılacak LGS sınavları ile ilgili detaylar merak ediliyor. LGS örnek sorularının yayınlanması ile soruların uzun olması gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS sınav sorularının neden uzun olduğa yönelik açıklamada bulundu:

Bakan Ziya Selçuk, LGS Mart ayı örnek sorularının erişime açıldığını bildirirken "LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizin çalışmalarını kolaylaştırıp daha rahat bir hazırlık süreci geçirmeleri için onları örnek sorularla desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.