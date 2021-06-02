LGS 6 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Öğrencilere 90 soru sorulacak. LGS’ye hazırlananlar şimdiden sonuçların ne zaman, ayın kaçında ilan edileceğini de araştırmaya başladı. Peki, liselerde tercihler ne zaman yapılıyor?

LGS 2021 sonucu ne zaman açıklanır? Lise tercihleri ne zaman başlar?

Öğrenciler liselere iki ayrı yolla yerleşiyor. Birincisi LGS, ikincisi ise adrese dayalı sistem. LGS sonucuyla yerleşmek isteyenler sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2021 LGS kılavuzunda LGS sonucunun 30 Haziran 2021’de açıklanacağı bildirildi. Sonuçların ardından öğrenciler lise tercihlerini e okul üzerinden belirtilen tarihlerde yapabilecek.