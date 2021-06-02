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Eğitim LGS 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Selçuk açıkladı
Eğitim

LGS 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında eğitim süreci ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Bakan Selçuk LGS 2021 sınavına kısa bir süre kala herkesin merak ettiği LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi de açıkladı. Peki, LGS 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 21:30:00 -
LGS 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Selçuk açıkladı

Liselere Giriş Sınavı bu gafta sonu gerçekleştirilecek. LGS 2021 sınavına kısa bir süre kala öğrencilerin merak ettiği sorulardan biri ise LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürerken, eğitimde normalleşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Selçuk merak edilen LGS 2021 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi netleştirdi.

LGS 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS 2021 sınav sonuçlarını 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağını açıkladı.

LGS ne zaman?

LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

LGS sınav günü nüfus müdürlükleri açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine 'Liselere giriş sınavı tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

Genelgede tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

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