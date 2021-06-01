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Eğitim LGS 2021 kaç dakika sürecek?
Eğitim

LGS 2021 kaç dakika sürecek?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı için geri sayım başladı. Haziran ayına girilmesi ile birlikte sınav tarihi, sınavın süresi, günü, sınav giriş belgesi gibi önemli ayrıntılar, sınava katılım gösterecek olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, LGS 2021 kaç dakika sürecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 18:52:00 -
LGS 2021 kaç dakika sürecek?

LGS için geri sayım başladı. Lise Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile ilgili arayışa koyulan öğrenciler, LGS ne zaman, LGS saat kaçta sorularına cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan LGS 2021 kaç dakika sürecek?

LGS 2021 kaç dakika sürecek?

Merkezî Sınav, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

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