LGS 2020 tercih kılavuzuna göre LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih kılavuzu 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor.. Adaylar sınavın ardından tahmini puanlarını hesapladılar. LGS sonuçları 16 Temmuz'da erişime açıldı. Tercih işlemleri, tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 20- 29 Temmuz 2020 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı Peki LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercihleri nasıl yapılır?

16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.

Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

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LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

Tercihler 20 Temmuz Pazartesi başlıyor.

MEB LGS tercih kılavuzunu açıkladı. Aday öğrenciler, aldığı puanlarla bu kılavuza göre tercih yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sonuçlarını kapsamlı bir analiz raporu ile birlikte açıkladı. Bugün ayrıca LGS 2020 tercih ve yerleştirme kılavuzunu da yayınladı.