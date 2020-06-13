  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

LGS 2020 giriş belgesi yayınlandı mı son dakika

MEB 2020 LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:22:00 - 2020-06-13 09:26:45
LGS 2020 giriş belgesi yayınlandı mı son dakika

Liselere Geçiş Sistemi sınavı için geri sayım başladı. Binlerce 8. sınıf ööğrencisi 1. dönem müfredatından sınava tabi tutulacak. Sınav öncesi en önemli konulardan biri LGS sınav giriş belgesiydi. Şimdi binlerce öğrenci sınav giriş belgesini kontrol etmek istiyor. LGS sınav giriş belgesi "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı.

Lise taban puanları 2020 İstanbul
Lise taban puanları 2020 İstanbul

Eğitim

Lise taban puanları 2020 İstanbul

Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Eğitim

Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri kontenjanları
İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri kontenjanları

Eğitim

İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS Kocaeli lise taban puanları yüzdelik dilimleri
LGS Kocaeli lise taban puanları yüzdelik dilimleri

Eğitim

LGS Kocaeli lise taban puanları yüzdelik dilimleri

Kaç dersten kalınca sınıfta kalınır lise 2020
Kaç dersten kalınca sınıfta kalınır lise 2020

Eğitim

Kaç dersten kalınca sınıfta kalınır lise 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı