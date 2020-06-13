LGS 2020 giriş belgesi yayınlandı mı son dakika
MEB 2020 LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı.
Liselere Geçiş Sistemi sınavı için geri sayım başladı. Binlerce 8. sınıf ööğrencisi 1. dönem müfredatından sınava tabi tutulacak. Sınav öncesi en önemli konulardan biri LGS sınav giriş belgesiydi. Şimdi binlerce öğrenci sınav giriş belgesini kontrol etmek istiyor. LGS sınav giriş belgesi "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı.