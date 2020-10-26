LG'den evlilik hazırlığında olanlara hediye

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyası kapsamında, herhangi bir LG markalı, farklı 2 adet beyaz eşya alana bin lira, farklı 3 adet beyaz eşya alana ise 2 bin lira indirim fırsatı sunuyor.



LG'den yapılan açıklamaya göre, marka, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle evlilik hazırlıklarını erteleyenlere sürpriz bir kampanya düzenliyor.

24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “LG Evlilik Kampanyası” kapsamında, LG markalı, farklı 2 adet beyaz eşya alanlara bin lira, farklı 3 adet beyaz eşya alanlara ise 2 bin lira indirim yapılıyor. LG Evlilik Kampanyası’nın sağladığı fırsatlar, tüm LG markalı buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutucu ve bulaşık makinesi modelleri için kullanılabiliyor.





- Beyaz eşyada LG kalitesi





LG markalı çamaşır makineleri kullanıcılara sunduğu üstün temizlik ve yıpranmamış çamaşırların yanı sıra, "Steam" özelliği ile bakterilerin yüzde 99,9’unu yok ederek maksimum hijyen sağlıyor. LG çamaşır makinelerinin "AI DD" özelliği ise yapay zeka desteği ile çamaşırların kumaşının cinsini tanıyor, böylelikle program seçmeye gerek duymadan, tek tuşla çamaşır yıkama keyfi sunuyor.

Çamaşır makinelerinde kullanılan "Steam" özelliği, bulaşık makinelerinde de devreye giriyor. LG markalı bulaşık makineleri, LG TrueSteam özelliği ile buharın doğal sıhhi özelliklerinden faydalanarak tabakları, mutfak aletlerini, bardakları ve tencereleri tamamen temizlemek ve dezenfekte etmek için saf buhar parçacıkları üretiyor. LINEARCooling teknolojisi ile sıcaklık dalgalanmalarını dengeleyerek ±0,5 santigrat aralığında tutan LG buzdolapları ise gıdaların, klasik buzdolaplarına göre 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığını korumasını sağlıyor.