LG'den çalışanlar için "Ergo" monitörler

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), bilgisayar başında yoğun saatler geçiren çalışanlar için yeni LG Ergo monitörleri sunuyor.

LG açıklamasına göre, monitörlerde yer alan Ergo standı; esneklik dışında ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılıyor. Ergo standı ayrıca, daha rahat ve sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için ekran konumu elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, IPS ekran, farklı bakış noktalarından renk kaymasını azaltarak rahat bir izleme deneyimi de sunuyor.

LG Ergo monitörler, sahip oldukları Ergo standları ile kullanıcıların en uygun pozisyonda monitörlerini kullanabilmelerini sağlıyor. Bu da açık ofis gibi ortamlarda birden fazla kişi tarafından kullanılan monitörlerin, kullanıcıların işlerini kolaylaştırmasını sağlıyor. Ergo standlar, çalışanların ergonomik yapılarına göre kolayca tekrar pozisyonlandırılabiliyor.

Ergo monitörler, tasarımlarıyla daha konforlu ve sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için uygun yükseklikte, mesafede ve açıda ayarlanabiliyor. Konfor sağlayan ve daha az enerji tüketiminin önünü açan ergo monitörler, ayrıca çalışanların bedenlerinde oluşan yorgunluk kaynaklı stresi de en aza indiriyor.

Tasarımlarıyla ön plana çıkan LG Ergo monitörler, ergonomik tasarımlarıyla evde, ofiste ya da istenilen her yerde istenilen şekilde bir kullanım olanağı sağlıyor.

LG Ergo monitörler ayrıca, tek tıkla montaj, gizli ve kolay kablo yönetimi, tek bir USB C tipi kablo ile güç ve veri transferi sağlama, C kelepçe ile yüzeye kolayca, sabitlenme gibi özellikleri de sunuyor.



Monitörler; 0 ile 130 mm arası yükseklik, 0 ile 180 milimetrelik uzatıp geri çekme, 280 derece döndürme, 25 derece eğim ayarlarının yanında dikey ya da yatay olarak da kullanılabiliyor. LG Ergo monitörler, bu özellikleriyle çalışanların anlık ihtiyaçlarına ve kişisel taleplerine uyum sağlıyor.

Öte yandan, LG Ergo monitörler; 4K görüntü kaliteleri, gerçeklik sunan geniş açıya sahip ekranı ve gelişmiş netlik, kontrast ayarları ile istenilen içeriğin görüntülenmesine de olanak tanıyor.