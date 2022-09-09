LGBT'nin reklamını yapmak serbest, eleştirmek yasak! Youtube, Yeni Şafak'ın LGBT sapkınlığını deşifre eden videosunu...

You Tube, Yeni Şafak, bilimsel görüşlere dayanarak hazırladığı, "LGBT sapkınlığını" eleştiren videosunu yayından kaldırdı!

Yeni Şafak'ın LGBT dosyasını 'nefret söylemi' gerekçesiyle yayından kaldıran Youtube, videonun yayınlandığı kanala da 7 ceza verdi!

Yeni Şafak, bu keyfi sansürü yargıya taşımaya hazırlandığını bildirdi...

Dijital faşizm!

Yeni Şafak Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, YouTube’un kararının dijital faşizm olduğunu ifade etti. Çelik, şu ifadeleri kullandı: “YouTube bir medya kurumuna açıkça sansür uyguladı. Bu karar, haberde yer alan bilim adamlarının görüşlerini de yok saymaktır. Tek taraflı bir yargılamaya giden YouTube, yine tek taraflı olarak kararını cezayı uygulayarak bildirdi."

Bugünkü Yeni Şafak bu sansürle ilgili manşeti: