LGBT'lileri şirin gösterme çabasına büyük tepki var! Kur'an-ı Kerim'i alet ediyorlar

Pakistan Parlamentosu, 2018'de "üçüncü cinsiyeti" tanımış, bu tür kişilere resmi belgelerde oy kullanma ve cinsiyetlerini seçme gibi temel haklar vermişti.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Pakistan'da LGBT bireylerinin, medresede Kur'an-ı Kerim dersleri vermeye başladığını aktardı.

Söz konusu derslerin Rani Khan tarafından ülkede bu alanda ilk olma özelliği taşıyan medresede verildiği belirtildi.

"LGBT bireyleri medresede Kur'an öğreniyor" algısı

Pakistan'da yaşanan gelişmeden "Medrese, trans bireylerin dışlanma ile karşı karşıya olduğu büyük çoğunlukta Müslüman ülkedeki LGBT topluluğu için önemli bir kilometre taşıdır" şeklinde övgüyle bahsedilmesi dikkat çekti.

34 yaşındaki Khan'ın, "Çoğu aile trans bireyleri kabul etmiyor. Onları evlerinden kovuyorlar. Bir zamanlar ben de onlardan biriydim" ifadelerine yer verildi. Khan'ın 13 yaşında ailesi tarafından reddedildiği kaydedildi.