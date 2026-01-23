LGBT'lileri kudurtmuştu: TRT'nin “Gökkuşağı Faşizmi” Belgeseline Güçlü Destek

Büyük Aile Platformu, tabii dijital platformunda yayınlanan “Gökkuşağı Faşizmi” adlı belgeselle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, LGBT propaganda ve dayatmasının arka planını akademik veriler ışığında ele alan çalışmalara dikkat çekilerek, belgesele katkı sunan akademisyenler, bilim insanları ve araştırmacıların emeklerine destek vermeye devam edileceği vurgulandı. Platform, söz konusu çalışmaların kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Platformdan yapılan açıklamada, geçen günlerde tabii'de yayınlanan "Gökkuşağı Faşizmi" başlıklı belgeselin, uluslararası tanınırlığa sahip alanında uzman isimlerin anlatımlarıyla, LGBT propaganda ve dayatmasının içyüzünü bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu belgeselde, birçok alandan bilim insanı ve araştırmacı, cinsel kimlik karmaşasının genetik olarak gelişmediğini ve biyolojik cinsiyetin değiştirilemez olduğunu, güncel akademik veriler ışığında ortaya koymuştur. Bu bakımdan söz konusu belgesel, meselenin içyüzünün görünürlüğü açısından önemli bir yere sahiptir. Öte yandan, LGBT örgütleri ise korku dili ile tehditler savurarak bilim insanlarını yıldırma ve sindirme girişimlerinde bulunmaktadır. Kendi savunuculuğunu dayatan LGBT örgütleri, bu dayatmaya direnen ve bilimsel özgürlük içerisinde çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları kariyerlerini bitirmekle tehdit etmekten geri durmamaktadır."

"Bugün varılan noktada şüphe götürmez bir gerçek ortadadır ki LGBT örgütleri terör, tedhiş, tehdit ve dayatma kullanarak bilimsel özgürlüğü yok etmek istemektedir" ifadesine yer verilen açıklamada, "Diğer yandan, cinsel kimlik karmaşasına sürükledikleri çocuklarımızı ve gençlerimizi öne sürüp ailelerle, bilim insanlarıyla ve aile dostu oluşumlarla karşı karşıya getirmek istemektedirler. Evlatlarımızı sürükledikleri cinsel karmaşa ve sözde cinsiyet değişikliği özde cinsiyet iptali ameliyatlarının getirdiği biyolojik ve psikolojik problemler yetmezmiş gibi, onları arkadaşlarından, ailelerinden, hocalarından ve eğitim aldıkları ortamlardan da izole etmek istemektedirler." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Fakat şunu bir kez daha ifade ediyoruz. Zihinlerini işgal ettikleri gençlerimizi vandal eylemlere gönderip ofislerinde saklananlar, sözde LGBT bireyler için diyerek yurt dışından aldıkları fonları bu bireylere ulaştırmak yerine şaibeli harcamalarla kendi aralarında eritenler, yine başarısız oldular ve başarısız olmaya devam edecekler." ifadeleri kullanıldı.

"LGBT örgütlerinin yıldırma, sindirme ve dayatma girişimlerine geçit vermeyeceğiz"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akademi, eğitim, medya, hukuk, kültür ve sanat, spor, iş dünyası gibi alanları baskı ve dayatmalar ile esir almaya, bilimsel özgürlüğü baltalayıp akademisyenleri sindirmeye, sosyo-kültürel yapımızı kaosa sürüklemeye ve gençlerimiz ile bizleri karşı karşıya getirmeye çalışanlar bilsin ki, 18 Eylül 2022 tarihinde Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüşü'nde, milletimizin iradesiyle meydanlar dolmuş, akademide, eğitimde, medyada, hukukta, kültür-sanatta, sporda ve iş dünyasında uzun süredir hissedilen baskı iklimi karşısında psikolojik eşik aşılmıştır.

Dün, konuşursa yalnız kalacağı endişesini taşıyan pek çok kişi ve kurum, bugün yalnız olmadığını görüp daha cesur ve açık bir dille itirazını dile getirmeye başlamıştır. LGBT dayatması ve sözde 'kadın hakları' kılıfı altına saklanan toplumsal cinsiyet ideolojisi baskılarıyla, akademi ve bilim dünyasını esir alma devri kapanmıştır. Nitekim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda biyolojik cinsiyeti erkek olan istismarcıların kadın kategorilerinde yarıştırılması sonucunda toplumsal cinsiyet ideolojisinin kadın haklarını gasp ve istismar eden yapısı gözler önüne serilmiştir."

Büyük Aile Platformu olarak, söz konusu belgeselin hazırlanmasında kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese müteşekkir olunduğu belirtilen açıklamada, "Bilimsel araştırmalar neticesinde elde edilmiş bu hakikatleri, toplumun geniş kesimlerine ulaştıracak yapımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Toplumun bütüncül refahını ve bilimin özgürlüğünü savunmaktan ise hiçbir zaman geri durmayacağız. LGBT propaganda ve dayatmasının içyüzünü akademik verilerle ele alan değerli akademisyenlerimizin, bilim insanlarımızın ve araştırmacıların emeklerine ve çalışmalarına olan desteğimizi sürdürmekte kararlıyız. LGBT örgütlerinin yıldırma, sindirme ve dayatma girişimlerine geçit vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.