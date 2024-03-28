  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ukrayna için kritik ifadeler: Yavaş yavaş sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin sohbeti izleyenleri gülümsetti

Uydu görüntülerinde İsrail katliamı! BM sayıyı duyurdu

Filistin halkı Hamas'a mı Mahmud Abbas'a mı güveniyor? Anketten çarpıcı sonuçlar çıktı!

Mete Yarar'ın 'Bu özellik başka uçaklarda yok' dediği Tulgar geliyor! MMU Kaan için müthiş haber

Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldıran alçak gözaltına alındı

Fatih'te çarşaflı kadını darbeden alçak layığını buldu!

Savaş uçakları, İHA'lar emir bekliyor! İngilizler duyurdu: İran Türkiye'nin teklifini kabul etti

Kabaktepe'den Akit TV'de her şeyi özetleyen sözler: Ne işimiz var bizim LGBT ile Ayasofya'nın müze olmasıyla

Bülent Yıldırım'dan açıklama geldi! İHH gemileri Gazze'ye doğru yola çıkıyor
Sosyal Medya LGBT’lilerden Yeniden Refah’a teşekkür
Sosyal Medya

LGBT’lilerden Yeniden Refah’a teşekkür

Yeniakit Publisher
2024-03-28 01:54:00 - 2024-03-28 01:58:21

Yerel seçimlerde tarafını belli eden Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) bir teşekkür de LGBT'lilerden geldi.

Cumhur İttifakı'ndan koparak CHP-DEM ittifakına hizmet eden Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) LGBT'lilerden teşekkür geldi.

Bir sokak röportajında LGBT'li bir kişi, "Ben bir LGBT'li olarak yerel seçimlerde İstanbul'da CHP'ye oyumu vereceğim." dedi.

 

Yeniden Refah Partisi'nin seçime İstanbul'da kendi adayıyla girmesinin CHP'ye yarayacağının bilincinde olan LGBT'li sapkın, "Buradan Yeniden Refah Partisi'ne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Saadet'li Birol Aydın kendilerinden pek farkı kalmayan Yeniden Refah'ı hedef aldı!
Saadet'li Birol Aydın kendilerinden pek farkı kalmayan Yeniden Refah'ı hedef aldı!

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saadet'li Birol Aydın kendilerinden pek farkı kalmayan Yeniden Refah'ı hedef aldı!

Kan donduran görüntüler! "Yeniden Refahlı aday AK Parti’yi destekleyen memuru dövdürttü"
Kan donduran görüntüler! “Yeniden Refahlı aday AK Parti’yi destekleyen memuru dövdürttü”

Siyaset

Kan donduran görüntüler! “Yeniden Refahlı aday AK Parti’yi destekleyen memuru dövdürttü”

Muhalif anketçiden beklenmedik Yeniden Refah kulisi: Fatih Erbakan her an bunu yapabilir
Muhalif anketçiden beklenmedik Yeniden Refah kulisi: Fatih Erbakan her an bunu yapabilir

Gündem

Muhalif anketçiden beklenmedik Yeniden Refah kulisi: Fatih Erbakan her an bunu yapabilir

Yeniden Refah'ın İBB adayından skandal sözler: Beddua ediyoruz!
Yeniden Refah'ın İBB adayından skandal sözler: Beddua ediyoruz!

Gündem

Yeniden Refah'ın İBB adayından skandal sözler: Beddua ediyoruz!

Tevfik Göksu'dan Yeniden Refahlılara önemli çağrı!
Tevfik Göksu'dan Yeniden Refahlılara önemli çağrı!

Siyaset

Tevfik Göksu'dan Yeniden Refahlılara önemli çağrı!

Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçen Suat Pamukçu’dan Türkiye’yi sarsacak uyarı! Gör bunu artık Fatih Erbakan
Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçen Suat Pamukçu’dan Türkiye’yi sarsacak uyarı! Gör bunu artık Fatih Erbakan

Gündem

Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçen Suat Pamukçu’dan Türkiye’yi sarsacak uyarı! Gör bunu artık Fatih Erbakan

Disipline sevk edilen Abdurrahman Akyüz’den uyarı: ‘Yeniden Refah adayını çekmezse…’
Disipline sevk edilen Abdurrahman Akyüz’den uyarı: ‘Yeniden Refah adayını çekmezse…’

Siyaset

Disipline sevk edilen Abdurrahman Akyüz’den uyarı: ‘Yeniden Refah adayını çekmezse…’

Ahmet Hakan, Fatih Erbakan’ı çok fena terletecek! Yeniden Refahlılar, mümkün değil bu golü çıkaramaz
Ahmet Hakan, Fatih Erbakan’ı çok fena terletecek! Yeniden Refahlılar, mümkün değil bu golü çıkaramaz

Medya

Ahmet Hakan, Fatih Erbakan’ı çok fena terletecek! Yeniden Refahlılar, mümkün değil bu golü çıkaramaz

O kritik ilde Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yeniden Refah'tan istifa edip AK Parti'ye katıldılar
O kritik ilde Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yeniden Refah'tan istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Siyaset

O kritik ilde Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yeniden Refah'tan istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Seçime sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi son ittifak kararını Türkiye'ye duyurdu
Seçime sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi son ittifak kararını Türkiye'ye duyurdu

Gündem

Seçime sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi son ittifak kararını Türkiye'ye duyurdu

Seçimlere saatler kala, Fatih Erbakan ve Yeniden Refah’a büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak
Seçimlere saatler kala, Fatih Erbakan ve Yeniden Refah’a büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

Medya

Seçimlere saatler kala, Fatih Erbakan ve Yeniden Refah’a büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak

AK Parti'ye katılan Yeniden Refahlılara mesaj! 'Yuvanıza hoş geldiniz!'
AK Parti'ye katılan Yeniden Refahlılara mesaj! 'Yuvanıza hoş geldiniz!'

Siyaset

AK Parti'ye katılan Yeniden Refahlılara mesaj! 'Yuvanıza hoş geldiniz!'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23