LGBT’lilerden Yeniden Refah’a teşekkür
Yerel seçimlerde tarafını belli eden Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) bir teşekkür de LGBT'lilerden geldi.
Cumhur İttifakı'ndan koparak CHP-DEM ittifakına hizmet eden Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) LGBT'lilerden teşekkür geldi.
Bir sokak röportajında LGBT'li bir kişi, "Ben bir LGBT'li olarak yerel seçimlerde İstanbul'da CHP'ye oyumu vereceğim." dedi.
Yeniden Refah Partisi'nin seçime İstanbul'da kendi adayıyla girmesinin CHP'ye yarayacağının bilincinde olan LGBT'li sapkın, "Buradan Yeniden Refah Partisi'ne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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