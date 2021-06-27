LGBT'li sapkınlardan başörtülülere alçak saldırı!
İstanbul Valiliği tarafından izin verilmemesine rağmen dün İstanbul'da bir araya gelen LGBTİ sapkınlar provokasyon için yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında başörtülü genç kızlara rastlayan sapkınlar "Sizin yüzünüzden özgürlüğümüz yok" diyerek saldırıda bulundu.
İstanbul Valiliği'nin sapkın LGBT'liler için sözde 'Onur Yürüyüşü' adı altındaki provokatif gösteri düzenlemesine izin vermedi.
Bunun üzerine izinsiz yürüyüş yapmak isteyen sapkın LGBTİ savunucuları, dün Şişhane ve Cihangir’de toplandı. Polis ekipleri izinsiz gerçekleştirilmek istenen provokatif yürüyüşe müdahalede bulundu, en az 20 kişi gözaltına alındı.
Başörtülü genç kızlara alçak saldırı
Öte yandan yürüyüş sırasında farklı gerilimler de yaşandı. Sapkın LGBT'li grup, karşılarında başörtülü genç kızları görünce önce sözlü saldırıya başladı ardından ise elleriyle itekledi.
"Sizin yüzünüzden özgürlüğümüz yok" diyerek başörtülü kadınlarınların üzerine yürüyen LGBTİ savunucularına çevredekiler engel oldu.