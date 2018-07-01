LGBT'li sapkınlar yine sahneye çıktı

Müslüman Türk milletinin manevi değerlerini hiçe sayan ve Türkiye'de ahlaksızlığı sıradanlaştırmaya çalışan LGBT'li sapkınlar Taksim'de yeniden ortaya çıktı. Ahlaksız topluluk LGBT topluluğu Onur Yürüyüşü adı altında rezilliklerini bir kez daha gösterdi. Rezil güruh yürüyüş boyunca homofobi ve transfobiye karşı sloganlar attı.

İşte o rezil yürüşten görüntüler;