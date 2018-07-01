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LGBT'li sapkınlar yine sahneye çıktı

Türk aile yapısını bozmayı amaç edinen LGBT'li sapkınlar İstanbul Taksim'de "LGBT topluluğu Onur Yürüyüşü" adı altında rezilliklerini bir kez daha gösterdi.

01 Temmuz 2018 Pazar 21:58
LGBT'li sapkınlar yine sahneye çıktı

Müslüman Türk milletinin manevi değerlerini hiçe sayan ve Türkiye'de ahlaksızlığı sıradanlaştırmaya çalışan LGBT'li sapkınlar Taksim'de yeniden ortaya çıktı. Ahlaksız topluluk LGBT topluluğu Onur Yürüyüşü adı altında rezilliklerini bir kez daha gösterdi. Rezil güruh yürüyüş boyunca homofobi ve transfobiye karşı sloganlar attı.

İşte o rezil yürüşten görüntüler;

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 21:58
  1. Türkiye
  2. LGBT

YORUM YAZ

  • yıldızyıldız58 dk önce
    kendilerine tepki toplayıp,ortalığı karıştıracaklar böyle böyle.onlara sapık diyin diye yapıyorlar.sonra da lafı yobazlığa getirirler. bu ülkede özgür değilmiyiz ,o zaman arabistana doğru gidiyoruz derler.amaçlı,planlı insanlar bunları yönlendiriyor bence.tıpkı gezi olayı gibi.bir sürü maddi zarar vermişlerdi gezide.sadece pislik yaparlar böyle,çok gerekmedikçe tepki vermemek lazım.
  • GERCELEGERCELE1 sa önce
    BU LGBT DENILEN PACAVRLARI AVRUPA TÜRKIYEYE GÖNDERIYOR TÜRKIYENIN KIMYASINI BOZMAK ICIN ÖNCE TERÖRISTLERI BESLEDI SIMDI IBNELERI BESLIYOR ISTE AVRUPANIN GERCEK HAINLIGI.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Tüh Allah kahretsin bu rezilleri hem de AKP iktidarinda nooluyoruz...
  • Bitsin artıkBitsin artık1 sa önce
    6284 ve süresiz nafakayla kadınlar boşanmaya koşuyor. Velayetler anneye veriliyor sonra babasız yetiştirilen çocuklarda ahlaksızlık alıp başını gidiyor. Aile hayatı bitiriliyor. Nafakayla ilgili seçim öncesi her kanalda onlarca haber yapıldı seçim sonrası çıt yok!Nafaka haberi yapmanızı bekliyoruz
  • Kare Murat Kare Murat 2 sa önce
    Valilik bunların yürüyüşünü yasaklamıştı. Buna rağmen rezilliği sergileyebildiler ise, bunun altından daha ciddi sorumluluk veya sorumsuzluk çıkar.Ahlaksızlığın bu kadarına hoşgörü bekleyen veya gösteren gizli nonoştur. Bu budur. Xtirip hollandaya defolsunlar, yada amerikaya.
  • hercaihercai2 sa önce
    'Bunlara kim izin veriyorsa kendi cocuklari da bunlar gibi olsun' diyecegim, felaket! LGBT denen toplugugun mekanlarini kapatin!
  • KürşatKürşat2 sa önce
    chp li ve hdp li sapık namussuzlar.Nedenmi chp ve hdp li ler dedim, çünkü chp ve hdp liler bu sapkın ruhlu ad ve semud kavminin piç' lerine destek konusunda yarış halindeler.Demek oluyorki chp ve hdp de onlar gibi sapık ve sapkın kavmin 21.yüzyıldaki nesilleridir. Soyları kurusun nesilleri tükensin İNŞAALAH.
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