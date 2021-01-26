LGBTİ'lisi TTB'lisi aynı çukurda buluştu: Boğaziçi provokasyonu devam ediyor!
CHP, HDP ve yasa dışı örgütleri arkasına alarak Boğaziçi provokasyonuna soyunan gruba medet umdukları LGBTİ ile birlikte bir destek de Türk Tabipler Birliği'nden geldi.
Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek Boğaziçi provokasyonuna soyunan gruba destek veren eşcinsel sapkınlarla TTB yöneticileri aynı çukurda buluştu.
TTB'li doktorlar pankart açtı
TTB'li 8 doktor ellerinde pankartlarla 'Boğaziçi Direniyor' notunu paylaştı. TTB'nin fotoğrafını twitter hesabından paylaşan Boğaziçi Dayanışması adlı grup, "Hekimlerden, kayyum rektöre karşı kararlı bir şekilde direnen Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerine destek mesajı" ifadelerini kullandı.
Eşcinsel sapkınlar meydan okudu!
Öte yandan adlarını Boğaziçi LGBTİ grubu olarak duyuran eşcinsel sapkınlar da yaşam alanlarının tehdit altında olduğu yaygarasınmı kopararak, 'Alışın, buradayız, gitmiyoruz' ifadeleri ile meydan okudular.