LGBTİ'lilere lanet eden vatandaş: Aramızda yerleri yok!
Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara, yurt dışından uyarlanarak Türkiye'ye devşirilen LGBTİ'li sapkınların 'Onur Yürüyüşü'nü sordu. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar Türk toplumunda ve İslam'da sapkınların yerinin olmadığını söyledi.28 Haziran 2019 Cuma 11:21
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
HDP, CHP ve Avrupa'dan destek alan sapkın güruh, yurt dışından devşirilen 'Onur Yürüyüş'leri düzenliyor. Valiliklerin yasağına aldırış etmeyen sapkınlar, Pazar günü Taksim'de buluşmayı hedefliyor.
Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara Lut Kavmi'nin azgın torunlarını sordu. Türk toplumunda ve İslam'da eşcinsellere yer olmadığını belirten vatandaşlar, LGBTİ'lilere lanet etti.
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