LGBTİ’li sapkınlar sosyal medyada terör estiriyor

HABER MERKEZİ

Hedef kitlelerinin çocuklar olduğunu itiraf eden ve hazırladıkları sözde kılavuzlarlar ilkokullara kadar sızan LGBTİ’li sapkınlar, kendilerine yönelik eleştirilerin susturulması için sosyal medya platformlarına ültimatom verecek kadar ileri gitti. Birçok marka ve kurumun fonladığı GLAAD isimli sapkın örgüt, yayınladığı bildiri ile Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına ayar vermeye kalkıştı.

Sözde ‘onur ayı’ kutlanmaları adı altında onursuzluklarını topluma kabul ettirmeye çalışan eşcinsel sapkınlar, LGBTİ ahlaksızlığına yönelik eleştirilere uygulanan sansürün daha da artırılmasını istedi.

Eleştiri istemiyorlar

Kendilerine yönelik eleştirileri ‘nefret söylemi’ olarak yaftalayan LGBT’liler, son zamanlarda eşcinsel propagandaya karşı tavır takınan Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’ı “en tehlikeli platform” olarak nitelendirirken, en güvenilir sosyal medya mecrası olarak Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu Instagram ve Facebook’u gösterdiler. Sapkın LGBTİ’lilere göre %63 gibi bir oranla Instagram, %61 oranla Facebook en güvenilir sosyal medya platformu oldu.

Talep değil talimat

Homoların adeta “talimatı” andıran skandal taleplerden ise bazıları şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- LGBT’lileri ve diğerlerini nefret, taciz ve yanlış ve hatalı bilgilendirmeden ve ayrıca LGBT ifadesinin bastırılmasından koruyan mevcut politikaları güçlendirin ve uygulayın.

- Moderatörleri LGBT’li kullanıcıların ihtiyaçları konusunda eğitin ve tüm dillere, kültürel bağlamlara ve bölgelere göre moderatörlük yapın.

- Gizlilik ihlallerini durdurun, veri gizliliğine saygı gösterin. Platformlar, topladıkları ve sakladıkları veri miktarını azaltmalı ve içerik önermek için güçlü algoritmaların kullanımı da dahil olmak üzere, hedefli gözetim reklamcılığı uygulamasına son vermelidir.

- Sivil söylemi teşvik edin ve kullanıcı davranışına ilişkin beklentileri proaktif olarak iletin.