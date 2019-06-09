LGBTİ’li homolar yine ülkeyi karıştırma peşinde! Sapkın provokasyon

LGBTİ’li ahlaksızların bu sene de sözde ‘Onur Yürüyüşü’ provokasyonunu gerçekleştirmek için harekete geçtiği ortaya çıktı. Her sene düzenledikleri onur yürüyüşlerinde, toplumumuzun bütün değerlerini ayaklar altına alan sapkınlar güruhunun, ‘küfür ayinleri’ni ülkemizin değişik illerinde düzenlemek için hummalı bir çalışmaya girdiği belirlendi. Ahlaksızlığı yaşam biçimi haline getirmiş sapkınların; 14-16 Haziran’da Antalya, 17-23 Haziran İzmir, 24-30 Haziran İstanbul, 1-7 Temmuz tarihleri arasında Mersin’de provokatif onur yürüyüşünü gerçekleştirecekleri kaydedildi.

Sapkınlıkta sınır tanımıyorlar

Binlerce yıllık kadim ahlaki geleneklerimizi hiçe sayan, sosyolojik hiçbir karşılıkları olmadığı halde sapkın fiillerini topluma dayatmaya çalışan, aile kavramını yok ederek ülkemizi işgale açık bir hale getirme emelini taşıyan homoseksüel sapkınlar, bu sene de sözde onur yürüyüşü düzenlemek için gün sayıyor. Daha önce düzenledikleri provokatif onur yürüyüşlerinde, her türlü rezalete imza atan sapkınlar, iğrençliklerini Türkiye’nin çeşitli illerine taşımak istiyor. Geçtiğimiz senelerde İstanbul’da düzenlenen ahlaksız yürüyüşte, ‘Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olamaz’ pankartı açarak mübarek üç aylarla dalga geçen hadsizler sürüsü, toplumu provoke etmek için her yolu deniyor. Ahlaksızlık şovunun ilk etabının 14-16 Haziran tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Ahlâksızlığın propagandası

17-23 Haziran’da İzmir’de gerçekleştirilecek olan onursuz yürüyüş, toplumumuzun sinir uçlarını kaşımaya devam ediyor. Sapkınların her türlü provokatif girişimine rağmen toplumumuzun sağ duyulu tavrı ise taktir topluyor. Sapkınların en büyük yürüyüşünü ise 24-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da yapması bekleniyor. İstanbul’daki programın detaylarını KAOS GL isimli ahlaksız portallarından paylaşan homolar, iğrençliklerini kadim şehrimizin tarih kokan caddelerinde gerçekleştirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. LGBTİ’li homoların 1-7 Temmuz’da ise Mersin’de yürüyüş yapacakları belirtiliyor.

Akit uyarıyor, homolar çarpıtıyor

Akit, vatandaşlarımızın büyük tepkisini çeken homoların, meydanlarda gösteri yapmasının olası bir provokasyona sebebiyet verme ihtimaline karşı, kamuoyunu ve yetkililerini uyarıcı mahiyette haberler yayınlıyor. Gazetemizin söz konusu haberleri, LGBTİ’li ahlaksızlar ve destekçileri tarafından bağlamından koparılarak servis ediliyor. Böylece, hedef saptıran ahlaksızlar, hayvanların bile yapmadığı iğrenç fiillerinin propagandasını yapma fırsatı buluyor. Milli ve manevi değerlere önem veren bir yayıncılık anlayışı benimseyen Akit ise, sapkınların yıldırma çabalarına karşı, devletinin ve milletinin yanında olmaya devam ediyor.