LGBTİ'li azgınlara tepki yağdı: 'Bu ülkenin çocukları olamazlar'

Sanat dünyasından siyasete, topplumun tüm kesimleri Boğaziçi'nin LGBTİ'li sapkınlarına sert tepki gösterdi.

'Kabe kutsalımızdır'

Twitterda 'Kabe kutsalımızdır' hashtgahi ile yapılan paylaşımlarda Lut Kavmi'nin torunlarına tepki yağdı. Tarihçi Prof. Ahmet Şimşirgil İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek yaptığı paylaşımında yetkililere seslendi: "Sayın bakanım, LGBTİ'liğe en büyük meydanı İstanbul Sözleşmesi'nin açtığını biliyorsunuz.

Bunlara cesaret vermeyin diye çok seslendik! Maalesef artık sinekle uğraşma devri başladı. Unutmayın bataklığı kurutmadan bunlar bitmez."

Yusuf Kaplan: Bu ülkenin çocukları olamazlar

Yazar Yusuf Kaplan ise, "Benim kutsalıma saygı duymayan türediler, sapkınlıklarına saygı duymamı bekliyorlar benden. Hadi ordan pespayeler. Burası Müslüman bir ülke. Kabe’yi ayaklarının altına türediler bu ülkenin çocukları olamazlar. Toplumu tahrik ederek infial ve kaos oluşturmaya, sosyal barışı bozmaya çalışan bu güruha devlet göz yumamaz." dedi.

Ali Yalçın: Mutlaka bedelini ödemeliler

Malcom X'in, "İslâm'a sövmekten başka fikri olmayanlar; fikrin değil, İslâm’a sövmenin özgürlüğünü istiyorlar." sözünü hatırlatan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da "Boğaziçi LGBTİ rezaletine müsaade edilmemeli, asla müsamaha gösterilmemelidir. Kabe’yi ayak altına alan reziller, mutlaka bedelini ödemelidirler." diye konuştu.

Murat Kekilli: Kabe'den uzak durun

"Kabe’nin tek bir şekli ve resmî vardır. O da sahibinin rızasını taşıyan şekildir." diyen Sanatçı Murat Kekilli, "Kurcalayıp durmayın, pis emellerinize de alet etmeyin. Kabe’den uzak durun uzak." ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal: En ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacağız

Kabe'ye alçakça saldırıda bulunan eşcinsel sapkınların hakkındaki davanın takipçisi olacaklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şunları söyledi: "Bu sapkınlığı yapanların hukuk temelinde en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacağız. İlim-irfan yuvası olması gereken üniversitelerimizin buna benzer provokasyonlar aracılığı ile kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz."