LGBTİ'li azgınlar itiraf etti! Lut artıklarına en büyük destek CHP ve Cumhuriyet’ten

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Lut Kavmi'nin azgın torunları, Kaos LG adlı internet siteleri üzerinden aylık rapor yayınladı. Açıklanan bilgilere göre azgınlara en çok destek veren yayın organı FETÖ'nün sesi T24 ile din düşmanı paçavra Cumhuriyet oldu. LGBTİ'li azgınların aktardığına göre sapkınların faaliyetine en çok itiraz eden haber kuruluşu ise yeniakit.com.tr'ydi.

'Hakkımızda yapılan her şeyi kayıt altında tutuyoruz'

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok CHP'li belediye ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, HDP'li milletvekilleri ile yöneticiler ve Avrupa Birliği'nin desteğini arkasına alan homolar, yeniakit.com.tr liste başı olmak üzere hedef gösterdikleri bazı yayın kuruluşlarına hitaben, "Hakkımızda yapılan her şeyi kayıt altında tutuyoruz." ifadeleri ile açıkça tehditte bulundu. Azgınlar öte yandan yeniakit.com.tr tarafından haklarında yapılan tüm haberlerin linklerini kamuoyuyla paylaştılar.

Lut Kavmi'nin artıkları Akit Medya Grubu için, "Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit, Haziran Onur Ayında coştu, nefretiyle kendinden geçti." ifadelerine yer vererek rezilliklerini örtbas etmeye çalıştı.